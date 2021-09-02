Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük entegre yem fabrikasının temeli atıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Geçen yıl Diyarbakır'da iş adamlarımız 254 yatırım teşvik belgesi aldı, bu 254 yatırım teşvik belgesi ile yaklaşık 2 milyar liralık yatırım ve yaklaşık 16 bin de istihdam taahhüt ettiler. Geçen seneki 254 rakamı Cumhuriyet tarihinin rekoruydu." dedi.

Vali Karaloğlu, 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan ???????Proyem Yem Fabrikası'nın temel atma töreninde, huzur ve güven ortamıyla artık kentin gündeminin yatırım, istihdam ve ihracat olduğunu söyledi.

Bunun yansıması olarak da Diyarbakır OSB'de yer kalmadığını bildiren Karaloğlu, OSB'nin şu anda dördüncü genişleme kısmında bulunduklarını bildirdi.

İstihdamı çözmek için yatırımlara ihtiyaç olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Vali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, kamu kurumundaki arkadaşlar olarak, Diyarbakır içinden, dışından, yurt dışından bütün sanayicilerimizin ücretsiz danışmanıyız. Biz onların emrindeyiz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün sanayicilere Kerem Ke (Buyurun) diyoruz. Geçen yıl Diyarbakır'da iş adamlarımız 254 yatırım teşvik belgesi aldı, bu 254 yatırım teşvik belgesi ile yaklaşık 2 milyar liralık yatırım ve yaklaşık 16 bin de istihdam taahhüt ettiler. Geçen seneki 254 rakamı Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. Diyarbakır açısından, geçen sene işte sıkıntılı yıl, pandemi diyoruz, ama geçen yıl Diyarbakır, Cumhuriyet tarihinin rekorunu yakaladı."

Geçen yıl Diyarbakır'da 245 şirketin kapandığını, onun yerine 1994 yeni şirket açıldığını vurgulayan Karaloğlu, 900 esnafın kepenk kapadığını, onun yerine 4 bin 500 esnafın yeni kepenk açtığını söyledi.

Karaloğlu, "Bunlar Diyarbakır'daki bu pozitif havanın nasıl büyüdüğünü gösteriyor. Yeni bir rakam, 2020 ilk 6 ay ihracat rakamı ile 2021'in ilk 6 ay ihracat rakamları arasındaki büyüme oranı yüzde 195. Bu da bir Türkiye rekordur bir şehir açısından. Ben emeği geçen, üreten, bütün sanayicimize, iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Mehmet Mehdi Eker, OSB'de sürekli parsellerin dolması, Tekstil Organize Bölgesinin gelişmesi, lojistik merkezinin hayata geçmesiyle bölgenin istihdamda, yatırımda çok önemli mesafe kat edeceğini belirtti.

Eker, şöyle konuştu:

"Sadece Diyarbakır'a, Türkiye'ye değil dünyaya bir mesaj vermiş olacağız. Bu mesaj şudur, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devam etmekte olan Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili senaryoların, projelerin sahnesi olarak seçilmiş bir şehirdir. 40 yıldır boğuştuğumuz, dökülen kanlarımız, terör bunun aslında bir yansıması, algısıdır. Burada istihdamı, ihracatı, refah düzeyini artırmakla, yatırımları geliştirmekle o uluslararası projeye, teröre ve PKK'ya da en önemli, en büyük dersi, cevabı burada vermiş olacağız."

Yatırım bedeli 250 milyon lira

Matlı Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da bu topraklardan kazandıklarını yine bu topraklarda paylaşmayı ilke edindiklerini, bu çerçevede Diyarbakır'a yapacakları yatırımın temelini atacaklarını söyledi.

Matlı Holding bünyesindeki grup şirketlerinden biri olan Proyem'in, ülke içerisindeki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini kaydeden Matlı, 79 bin 950 metrekare alan üzerine 42 bin metrekare kapalı alana sahip olan üretim kompleksinin 150 bin ton ham madde depolama kapasitesiyle bölgenin sektördeki en büyük yatırımlarından biri olma özelliği taşıdığını bildirdi.

"Yatırım bedeli 250 milyon lira olan üretim kompleksimiz bünyesinde 250 çalışan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdam ile toplam 1000 kişiye ulaşacak bir istihdam hacmi yaratarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır." diyen Matlı, ilk etapta aylık 10 bin ton ve 5 yıl içinde ayda 20 bin ton olarak gerçekleşmesi planlanan sevkiyat ile lojistik sektörüne ve istihdamına da katkıları olacak tesisin, çatısındaki güneş enerji panelleriyle de çevreci bir yaklaşımla örnek olacağına dikkati çekti.

Matlı, şöyle devam etti:

"Hem ham madde alınan hem de yem satılan çiftçiye daha yakın üretim yapılacak yerinde üretim modeli ile bölge ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlanacaktır. Ömer Matlı Akademi ile verimlilik odaklı bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten Proyem, proses içerisindeki ön öğütme ve son üründe müslü hattı ile de bölgedeki hayvan yetiştiricisine sunacağı yem çeşitliliğini de artırmayı hedeflemiştir."

Törende, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da konuşma yaptı.