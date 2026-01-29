Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
3. Sayfa

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Diyarbakır\'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
29.01.2026 13:31
Kaygan yolda 5 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, trafik akışı sağlandı.

Diyarbakır'da kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç artarda çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte bir süre aksama yaşandı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
