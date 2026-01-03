Diyarbakır Havalimanı'nda Kar Temizliği

Diyarbakır Valiliğince havalimanında kar temizleme çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ilde yoğun kar yağışından Diyarbakır Havalimanının da etkilendiği belirtildi.

Diyarbakır Havalimanı pistinin ve müştemilatının kardan temizlenmesi ve buzdan arındırılması çalışmalarının, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde DHMİ Diyarbakır Meydan Müdürlüğü ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 7/24 esasına göre yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi dahil başka bir kurum ya da kuruluşun Valilik izni olmadan bu çalışmayı yapması hukuken mümkün değildir Esasen havacılık kuralları gereği pat sahalarının (pist, apron, taksi yolları ve bitişik alanları) kardan ve buzdan arındırılması için buna göre tasarlanmış özel iş makineleri ve 'de-icing ve anti-icing' olarak isimlendirilen önleyici ve çözücü özel solüsyonlar kullanılmakta olup, bu çalışmanın belediyeler ya da başka kurumlar tarafından yapılması teknik olarak da olanaklı değildir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Ocak'ta yalnızca havalimanının kara tarafı olarak adlandırılan (pist ve müştemilatıyla ilgisi olmayan) ana nizamiye girişinde kısa süreli bir tuzlama çalışması yapılmıştır. Halkımızın bilgisine sunarız."