Diyarbakır hdp önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (3)

AİLE SAYISI 32 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 12'nci günde 32 oldu.

Yeğeni Emrah Avunan'ın (24), 2015'te Şırnak Cizre ilçesinde vatani görevini yaparken çıktığı çarşı izninde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Muhittin Avunan, PKK'nın götürdüğünü biliyoruz. Babası alaya gitti. Komutanlarıyla görüştü. Komutanları, 'Karakola geçecekti. Komutanları nerde olduklarını bilmediklerini söyledi. Nasıl oldu nasıl gitti biz de bilmiyoruz dediler. Yeğenimin HDP ile hiçbir alakası yoktu. Anne babası sağ. Bingöl'de yaşıyorlar. Geçen sene hac görevimi yaparken 2 Cizreli ile tanıştım. Yeğenimiz kayıp dedim. Onlar kendi çocuklarının da kayıp olduğunu söyledi. HDP'lilerin gençlik kolları var. Kim alaydan çıkıyorsa yakalayıp götürüyorlar. PKK'ya teslim ediyorlar. Ağabeyim onların partisine gitti. Geciktiğini söylemişler. Onlar 3 ayda bir şehir değiştiriyorlar. Alınan çocukları da götürüyorlar. Ağabeyim Ankara'ya gitti. Onların milletvekilleriyle görüştü. PKK'nın kaçırdığını söylemişler. Irak'a götürmüşler. Nereye gidiyorsak onlardan öğrendik. HDP'lilerle PKK birdir. Bir örgüt dağda bir örgüt burada dedi.