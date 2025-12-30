Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi
30.12.2025 14:23
Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bazı uçuşlar iptal edildi. Yetkililer uçak seferleriyle ilgili yeni planlamanın ayrıca duyurulacağını açıkladı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı uçak seferleri de iptal edildi.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

3 ŞEHİRDE UÇUŞLAR İPTAL

Kar yağışının günlerdir etkisini sürdürdüğü Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bazı uçuşlar iptal edildi.

YENİ PLANLAMA DUYURULACAK

Yetkililer, uçak seferleriyle ilgili yeni planlamanın ayrıca duyurulacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Hava Muhalefeti, Hava Durumu, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Ulaşım, Güncel

Son Dakika Güncel Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
