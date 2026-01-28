Diyarbakır Uçuş Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
Diyarbakır Uçuş Güvenliği Tehlikede

28.01.2026 09:33
Sezgin Tanrıkulu, ILS cihazı yokluğuyla Diyarbakır'ın uçuş güvenliğinin risk altında olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da uçuş güvenliğinin ILS cihazının bulunmaması nedeniyle tehlikede olduğunu belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Elini vicdanına koysun, aynı olay kendisinin memleketi olan Trabzon'da yaşansaydı böyle mi davranırdı? Diyarbakır için böyle davranıyorsa yazıklar olsun" diye seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın bölgesel önemine dikkat çekerek, havalimanındaki teknik eksikliğin ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü söyledi. Tanrıkulu, Diyarbakır'ın sadece bir kent değil, tüm bölge için merkez konumunda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Diyarbakır 2 milyon nüfusa sahip, bölgenin ticaret merkezi aynı zamanda, turizm merkezi, siyasi merkez, sağlıkla ilgili bir merkez bütün bölge bakımından. ve Diyarbakır'da kış başladığı andan itibaren hava durumu nedeniyle sonuçta alan kapalı uçakların inişine. Nedeni şu ILS cihazı.

Diyarbakır'da iki pist var, ana pistte ILS cihazı var ama o pist bakıma alınmış. Dolayısıyla şu anda diğer pistten, yedek olan pistten uçuşlar yapılıyor. O pistte de ILS cihazı yok. Ama ILS cihazının o piste de takılması lazım. Neden? Bu bakım işlemleri iki yıl sürecek. Artı sadece bir pistte olmaz ki ILS cihazı. Zorunlu bir iniş olur, başka bir neden olur falan.

"2001'de uçak düştü, aynı risk bugün de var"

Tanrıkulu, Diyarbakır'da geçmişte yaşanan uçak kazasını hatırlatarak, benzer risklerin bugün de devam ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz hatırlayalım, Diyarbakır'da 2001 yılında uçak düşmüştü, aynen böyle hava durumu nedeniyle. ILS cihazı nedir? ILS cihazı sonuçta kötü hava koşullarında, görüş mesafesinin azaldığı koşullarda uçakları düşey ve yatay olarak yani güvenli bir biçimde piste inmesini sağlayan ve pilota bu şekilde yardımcı olan bir cihaz. Maliyeti 1 milyon dolar civarında. Sordum ben yetkililere, altyapısı dahil olmak üzere.

Ya koskoca Diyarbakır'a can güvenliği bakımından ve uçuş güvenliği bakımından nasıl 1 milyonluk bu cihazlar takılmaz? Neden bu planlanmaz? Neden bakımdan önce bütün bunlar yapılmaz? Yani Diyarbakır sonuçta ihmal edilen bir kent."

"Aynı olgu Ulaştırma Bakanı'nın kendi memleketi Trabzon'da olsaydı böyle mi davranılırdı?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na çağrıda bulunan Tanrıkulu, çifte standart eleştirisinde bulunarak şöyle konuştu:

"Ben buradan Ulaştırma Bakanı'na soruyorum, elini vicdanına koysun, aynı olay, olgu kendisinin memleketi olan Trabzon'da gerçekleşseydi böyle mi davranırdı?  Diyarbakır için böyle davranıyorsa vallahi yazıklar olsun. Dolayısıyla bir an evvel bakın yani bu zor olan bir iş değil, bir an evvel ILS cihazının diğer piste de eklenmesi lazım. Bununla ilgili çalışmanın yapılması lazım.

Dediğim gibi yani 1 milyon dolar bir para değil bu hükümet bakımından da devlet hava meydanları bakımından da. Bu kadar boş paranın hiç uçuşun olmadığı havalimanlarına harcandığını biliyoruz. Ama Diyarbakır'a 1 milyon dolarlık bir cihaz takılmadığı için insanlar sonuçta yanı başımızda Urfa'da, yanı başımızda Mardin'de yanı başımızda Batman'daki havalimanlarına inmek zorunda kalıyor. Ha oralarda yani hava durumu farklı mı? Hayır. Burası gibi ama ILS cihazı var, uçaklar iniyor.

Bir kez daha çağrı yapıyorum bakana, elini vicdanına koysun, Diyarbakır'ın dışında başka bir ilde böyle bir sorun olsaydı aynı tutumu mu ortaya koyacaktı?"

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

