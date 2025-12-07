Diyarbakır ve Mardin'de Sağanak Yağış

DİYARBAKIR ve Mardin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır ve Mardin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da Elazığ Bulvarı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ile Yenişehir ilçesindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de etkili olan yağışla cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.