DMM'den Erişim Engeli Açıklaması
DMM'den Erişim Engeli Açıklaması

DMM\'den Erişim Engeli Açıklaması
09.02.2026 17:09
DMM, Epstein'le ilgili erişim engeli iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), "'İletişim Başkanlığı'ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır" açıklaması yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'İletişim Başkanlığı'ndan Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta; haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Dezenformasyon, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM'den Erişim Engeli Açıklaması - Son Dakika

17:30
SON DAKİKA: DMM'den Erişim Engeli Açıklaması - Son Dakika
