DMM'den Sivas İddiasına Yalanlama

DMM\'den Sivas İddiasına Yalanlama
26.01.2026 21:39
DMM, Sivas’taki linç girişimi iddialarının asılsız olduğunu açıkladı ve dezenformasyona dikkat çekti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi (DMM), 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Sivas, Son Dakika

