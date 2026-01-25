DMM: Türkiye'nin DEAŞ destek iddiaları asılsız - Son Dakika
Politika

DMM: Türkiye'nin DEAŞ destek iddiaları asılsız

25.01.2026 21:10
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin DEAŞ'ı desteklediği iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığını iddia eden görüntülerin ve paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

