Son Dakika Haberleri: Doç. Dr. Doğan'dan Çanakkale Vurgusu

Doç. Dr. Doğan'dan Çanakkale Vurgusu

11 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Doç.Dr. Ayhan Doğan tarafından İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda Türk Milletinin İstiklal ve hakimiyet anlayışı ekseninde Çanakkale zaferini kazandıran ruh' konulu bir konferans düzenlendi.

Doç. Dr. Doğan'dan Çanakkale Vurgusu, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Doç.Dr. Ayhan Doğan tarafından İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda Türk Milletinin İstiklal ve hakimiyet anlayışı ekseninde Çanakkale zaferini kazandıran ruh' konulu bir konferans düzenlendi.

Doç. Dr. Doğan konuşmasında, her milletin İstiklal ve istikbalinin tayininde önemli noktaların olduğunu, Çanakkale'nin de bu noktaların temel taşlarından olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi'nin bu açıdan milletimiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Türk Milleti'nin egemen olma ülküsü ve devlet kurma geleneğinden bahseden Doç. Dr. Doğan, Çanakkale Savaşı'nda 253 bin şehit verildiğini ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunun yedi düvele gösterildiğini ifade etti. Atalarımızın canları pahasına Çanakkale'ye sahip çıkarak düşmana geçit vermeyerek, şan ve şerefle Çanakkale Zaferi'ni dünyaya ilan ettiklerini belirten Doç. Dr. Doğan, Çanakkale ruhunun hala devam ettiğini ve Çanakkale'nin geçilmez olma ruhunun yanısıra Kuva-yi Milliye Ruhu, Milli Mücadele Ruhu ve 15 Temmuz Ruhuyla necip milletin Çanakkale ruhunu yaşattıklarını belirtti.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, İslahiye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, Yüksekokul personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Konferansın sonrasında, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci,İslahiye Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. M.Ali Bal ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Nur tarafından çeşitli hediyeler sunuldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti Cansu Dere'den, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Şaşırtan Yorum! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doç. Dr. Doğan'dan Çanakkale Vurgusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]