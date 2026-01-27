Dodurga'da Projeler Tamamlandı - Son Dakika
Dodurga'da Projeler Tamamlandı

Dodurga\'da Projeler Tamamlandı
27.01.2026 17:19
Başkan Kaşıkcı, 44 projeyi hayata geçirdiklerini ve yeni projeler eklediklerini açıkladı.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, seçim beyannamelerinde yer alan 44 projenin tamamını hayata geçirdiklerini, bunların üzerine yeni projeler de eklediklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla önemli bir adım atarak Dodurga Tarım ve Hayvancılık Kooperatifini 21 kurucu üye ile kurduklarını anlatan Kaşıkcı, kooperatifin üye olmak isteyen herkese açık olduğunu dile getirdi.

Su kaynakları konusunda da önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kaşıkcı, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yapılan Kanlı Kaya Göleti'nin 100 bin metreküp su hacmine sahip olduğunu aktardı.

Göletin yüzde 50 doluluk oranına ulaştığını vurgulayan Kaşıkcı, göletin tarımsal arazilerin sulanmasında kullanılacağını vurguladı.

Beldede doğal gaz çalışmalarında da sona yaklaşıldığına dikkati çeken Kaşıkcı, "Hasan Dede Türbesi'ne seyir terası yapıldı. Bu alan düğün ve nişan gibi organizasyonlara da hizmet veriyor. Doğum yeri Dodurga olan 30 üniversite öğrencisine burs sağlandı. Ayrıca ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara yönelik günlük sıcak yemek dağıtımı da düzenli olarak sürüyor." dedi.

Kaşıkcı, Dodurga'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

