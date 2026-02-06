Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

06.02.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 14.699 lira, işlem hacmi 2.726.173 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 699 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 726 bin 173 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 367 bin 369 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 699 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 187 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 433 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 964 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 247 milyon 574 bin 748 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 247 milyon 548 bin 267 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:13:38. #7.11#
SON DAKİKA: Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.