Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüşte

13.01.2026 14:20
Spot doğal gazda 1000m³ fiyatı 14,249 TL, işlem hacmi 2.85 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 249 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 847 bin 848 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 425 bin 280 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 249 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 200 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 961 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 536 lira 55 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 306 milyon 554 bin 901 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 306 milyon 599 bin 549 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

