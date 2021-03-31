Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam - Son Dakika

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

31.03.2021 23:53

BOTAŞ'ın yayımladığı nisan ayı satış tarifesine göre doğalgaza yılın dördüncü zammı yapıldı. Nisan ayı tarifesinde konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı yüzde 1 artışla bin metreküp doğalgaz için 1302 lira 475 kuruş; ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için de yine yüzde 1 artışla 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ, ocak, şubat ve mart ayının ardından nisan tarifesinde de doğalgaza zam yaptı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

İLK ÜÇ AYDA YÜZDE 1'ER ZAM GELMİŞTİ

BOTAŞ, doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklıyor. Şirket; ocak, şubat, mart ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1'er zam yapmıştı. Yani ilk dört ayda doğal gaza toplamda yüzde 4 zam geldi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

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Son Dakika Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam - Son Dakika Ekonomi


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