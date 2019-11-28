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Doğal gaz hattında çıkan yangın söndürüldü - BURSA
6 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafriyat çalışması sırasında patlayan doğal gaz hattında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:43 Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafriyat çalışması sırasında patlayan doğal gaz hattında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan operatör, doğal gaz boru hattını deldi. Borunun delinmesiyle sızan doğal gaz alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BURSAGAZ ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan BURSAGAZ ekipleri de gaz akışını keserek, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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