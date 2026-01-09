Doğan Bekin'den Gazetecilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğan Bekin'den Gazetecilere Destek

09.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi heyeti, 10 Ocak'ta PMD'yi ziyaret ederek gazetecilerin sorunlarını konuştu.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve beraberindeki parti heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti.

Ziyarette, muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Cezaevine giren hangi suçtan girdiğini ne zaman çıkaracağını dair tahmin yürütemiyor. Bu anlayış ile karşı karşıyayız. İktidar bu sorunun anlayışını hareket ederek ve muhalefetin sesini de duyarak bu ülke politikalarına çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Eminim ediyorum ki sadece bu sorunlar zincirli olarak değil de gazetecilerin ekonomik sorunlarının da bir an önce çözülme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Tabirimi yanlış anlamayın lütfen. Türkiye'de gazetecilik, 'fikir hamallığı' olarak adlandırılıyor. Bizlere sağlıklı, temiz, duru haber ulaştırabilmek için gece gündüz çalışan gazetecilerin sorunları çözülürse, daha özgür şekilde hareket ve ifade edilen güçlü bir habercilik ortaya konulur" diye konuştu.

Sohbet esnasında Suriye ve Venezuela'da yaşanan gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Bekin, şöyle konuştu:

"Venezuela'yla da ilişkiler çok iyiydi Sayın Cumhurbaşkanı'yla. 15 Temmuz'da ilk kez yer alan liderdi o. Orada diktatörlük ile mi yönetiliyor, yönetiyor orası; o kendi iç işi. Fakat şöyle bir durum var: Dış politikayı iç politikayla eklemlendirmemek gerekiyor. Bu, uzun yıllar dış politikayla uğraşan biri olarak ifade ediyorum. Fakat ne kadar eklemlendirirseniz, ileride mahcup kalıyorsunuz ve ülkenizi de zor durumlara sokuyorsunuz. Aynı Beşar Esad ve Kaddafi döneminde olduğu gibi. Bunlar, sonra geri politikada geri adım atılıyor. Venezuela'da da aynı oldu. Herkes Türkiye'den ilk açıklama bekliyordu. Çünkü kardeş ve dostum görüyordu Maduro'yu. Fakat ne yazık ki Trump'la görüştükten sonra açıklama yaptı. O da yüzeysel bir açıklama oldu. Evet, o eksik bir olay. Eğer Trump'la 10 gün sonra görüşmüş olsaydı, açıklama 10 gün sonra olurdu. Suriye'de de ne SDG ne Suriye Demokratik Güçleri ne Suriye müttefikleri artık Trump'ın iradesi dışında hareket eder."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Doğan Bekin, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğan Bekin'den Gazetecilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:26:23. #7.11#
SON DAKİKA: Doğan Bekin'den Gazetecilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.