Doğan: Yasaklarla değil, cesaretle yol alınmalı
Politika

Doğan: Yasaklarla değil, cesaretle yol alınmalı

Doğan: Yasaklarla değil, cesaretle yol alınmalı
23.01.2026 18:19
DEM Parti Sözcüsü Doğan, diyalog ve barış çağrısında bulunarak yasakların çözüm getirmeyeceğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Yasaklarla değil, cesaretle yol almak gerekir. Meydanları kapatmamak gerekir. Diyalog yolunu açmak gerekir. Barış istiyorsanız bu seslere kulak vermeniz gerekir" dedi.

DEM Parti'li Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ahmet Özer'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin, "'Kent uzlaşısı bir suç değildir. Kent uzlaşısı her siyasi partinin kullanabileceği son derece doğal haktır' demekten biz yorulmadık. Bunu hep söyleyeceğiz, tekrar edeceğiz. Kime yönelirse yönelsin bu cezalar, yasaklar, antidemokratik uygulamalar karşısında duracağız ve buna karşı mücadele edeceğiz. Ancak tüm Türkiye için bir haksızlık bu. Bu haksızlığı sürdürmekten vazgeçin. Bu çağrıyı yineliyoruz. Çünkü böyle yasaklarla ve sözü, meydanı, alanı, iradeyi kuşatarak ya da yok sayarak bu sorunların çözülmediğini birlikte çokça tecrübe ettik ve kaybettik. O yüzden korkmamak gerekir. Yasaklarla değil, cesaretle yol almak gerekir. Meydanları kapatmamak gerekir. Diyalog yolunu açmak gerekir. Barış istiyorsanız bu seslere kulak vermeniz gerekir. Barışın yolunu açmanız gerekir. Bunun yoluna barikat koymamak gerekir. Yasak kalksa da kalkmasa da engelleme olsa da olmasa da erişim engeli gelse de gelmese de gazeteciler gazetecilik yapmaya devam edecekler. Bu da tecrübeyle sabit. Siyasetçiler oldukları her yerde siyaset üretmeye devam edecekler. Halklar itirazlarını yükseltmeye devam edecekler. Yani bu yasaklarla onları engellemeye çalışmayın" diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuşan Doğan, "Biz diyoruz ki içeride, dışarıda, her yerde barış ve eşitlik. Sahici bir kardeşlik, eşit bir kardeşlik. 'Suriye'de Kürtlere yönelik saldırılar, Türkiye'deki Kürtlerde yeni bir kırılma yarattı' diye konuşuluyor günlerdir. İnsanlar ayakta. Evet, yeni bir kırılma yarattı. Kürtler öfkeli, kırgın. Bu kırılma derinleştirilmemeli. Bu sadece bir güven krizi değil çünkü. İktidarın süreçle ilgili zaten sorgulanan samimiyetine, sahiciliğine yeni bir gölge düşmüş oldu. Bu gölgeyi kaldıracak olan da sorumlular. Bunu onarmak iktidarın sorumluluğunda. Şu anda maalesef Kürtlerin her kazanımı sanki Türkiye'ye karşı bir milli güvenlik tehdidiymiş gibi görülüyor" dedi.

Kaynak: DHA

Doğan: Yasaklarla değil, cesaretle yol alınmalı

Doğan: Yasaklarla değil, cesaretle yol alınmalı
