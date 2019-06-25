Doğanşar'da bez bebek sergisi
1 saat önce
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bez bebek sergisi açıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:40 Kaynak: AA
'ın Doğanşar
ilçesinde bez bebek sergisi açıldı.
İlçe Halk Eğitim Merkezinde açılan yöresel bez bebek kursuna 20 kadın katıldı.
Kadın kursiyerlerin eğitimleri boyunca yaptıkları bez bebekler ile Halk Eğitim Merkezi'nde sergi açıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Marziye Anlaş Özkan, sergiye gösterilen ilgiyle emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.
Özkan, amaçlarının geleneksel kıyafetleri yeni nesillere sevdirmek olduğunu belirtti.
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