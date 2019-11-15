'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda deprem tatbikatı

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 kişilik personel ile yürütülen 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın 5'inci gününde, deprem senaryosu uygulandı. 'TCG Bayraktar' amfibi tank çıkarma gemisinden inen ekipler, deprem bölgesine yardıma gitti.

Bu yıl 15 ülkeden 47 geminin kullanıldığı, çok sayıda hava platformu ile 4 bin 700 kişilik personelin katıldığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatı olan 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı' 5'inci günde de sürdürüldü. Muğla'nın ardından Mersin'de, senaryo gereği insani yardım faaliyeti yürütüldü. Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'ndan yönetilen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi İtfaiye, Akdeniz Bölge Komutanlığı Onarım Timi, Mersin Merkez Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri katıldı.Senaryo gereği Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen depremde, 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi, enkaz altında kaldı. Deprem bölgesine destek için içinde ambulans, yardım TIR'ı, arama- kurtarma tim araçlarının bulunduğu 'TCG Bayraktar' amfibi tank çıkarma gemisi, öğle saatlerinde Mersin Limanı'na yanaştı. Kısa sürede deprem yerine giden yaklaşık 400 kişilik ekip, dedektör köpeklerle enkaz altında kalanlara müdahale etti. Bu sırada doğal gaz patlaması nedeniyle meydana gelen yangına itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale etti. Binada mahsur kalanları ise AFAD ekipleri, pencerenin korkuluklarını keserek, kurtardı. Tatbikatta yaşananları çevredekiler, ilgiyle izledi.