Doğu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı

21.01.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da kar nedeniyle 222 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, çalışmalar devam ediyor.

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da, kar ve tipi nedeniyle 222 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 32, ilçelerden Genç'te 9, Karlıova'da 35, Adaklı'da 13, Solhan'da 4, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 101 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan yolların açılması için gece gündüz mesai yapan ekipler, dünden bu yana kent genelinde 114 yerleşim yerine ulaşımı sağladı.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Elazığ

Elazığ'da da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 29, ilçelerden Ağın'da 6, Baskil'de 9, Maden'de 12, Karakoçan'da 27, Keban'da 6, Kovancılar'da 2, Palu'da 7 ve Sivrice'de 17 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle kapanan 16 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçelerden Pervari'de 10, Şirvan'da ise 6 köy yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, kardan etkilenen Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde yol genişletme çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Elazığ, Şırnak, Bingöl, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:21:25. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu'da Kar Sebebiyle Yollar Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.