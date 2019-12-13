Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

7 saat önce

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Araç ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımları karlardan temizledi.

Karayolları ekipleri de Erzurum-Kars ve Erzurum- Erzincan kara yolunda ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama yaptı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Sürücüler, karla kaplanan araçlarını, il esnafı da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Kar yağışı nedeniyle kentteki tarihi Fethiye Camisi ve Kars Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta ise Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı, sarıçam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde kısa süreliğine yağan kar, şehri beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda çalışma yürüttü.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarındaki köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, 7 ekibin sorumluluk alanındaki kara yollarında çalışma yaptığı belirtildi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde kar küreme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, rampa, viraj ve kavşaklarda da buzlanmaya karşı tuzlama yapıldığı kaydedildi.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Eleşkirt ilçesinde de belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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