Doğu Demirkol, TÜRSAK İçin Sahne Alacak

Oyuncu Doğu Demirkol, 11 Ocak'ta Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) yararına sahneye çıkacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başarılı oyuncu Maximum Uniq Hall'de düzenlenen etkinlikte Türk sineması için sahne alacak.

Sinema ve sahne sanatlarının bir araya geldiği bu özel buluşma, kültür-sanat alanında dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın başkanı Cemal Okan, "TÜRSAK Vakfı olarak, sinema kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına farklı alanlardan yaratıcı isimlerle bir araya gelmeyi çok önemsiyoruz. Bu anlamlı gecede, sinema adına sahneye çıkan Doğu Demirkol'a, sahnesini vakfımız yararına açan BKM'ye ve bilet satış organizasyonunu üstlenen Biletinial'a katkıları için teşekkür ediyoruz. Kültür ve sanatın dayanışmayla büyüdüğüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanının yetişmesine katkı sağlayan TÜRSAK, 1991'de kuruldu.

Ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, paneller, seminerler ve atölyeler düzenleyen vakıf, sinema sektörünün gelişimine yönelik çalışmalara imza atıyor.