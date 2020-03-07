Doğu Perinçek: "Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Perinçek: 'Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor' - Son Dakika

Doğu Perinçek: "Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor"

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek, Türkiye'yi aydınlık günlerin beklediğini belirterek, "Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var. Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek, Türkiye'yi aydınlık günlerin beklediğini belirterek, "Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var. Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor." dedi.

Perinçek, partisinin Aydın İl Başkanlığının Amiral Soner Polat 11. Olağan İl Kurultayı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye - Rusya işbirliğinin ABD ve İsrail'in tuzağını bozduğunu belirten Perinçek, CHP'nin de Türkiye ile Rusya'nın arasını açmaya çalıştığını ileri sürdü.

Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan sorunu çözmek ve Türkiye'yi tuzağa düşürmemek için Rusya'ya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi tuzağa itmek için açıkça Türkiye ile Rusya'nın arasında sorunlar üretmeye, kapışmayı derinleştirmeye ve iki ülkeyi savaşa doğru sürüklemeye çalıştı. Hepimizin gözü önünde oldu bunlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2030 yılına kadar dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına gireceğini dile getiren Perinçek, iyimser olunması gereken bir döneme girildiğini kaydetti.

"Mahvoluyoruz, yıkılıyoruz, çöküyoruz, batıyoruz... Yok öyle bir şey. Türkiye batmıyor. Türkiye karanlıklara gitmiyor. Türkiye karanlık tuzakları bozuyor. Türkiye aydınlıklara gidiyor." diyen Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var. Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor. Türkiye bugün dünyada, Amerika ve İsrail ile cephe cepheye gelmiş, en ön mevzide savaşan devlet ve başarıyla savaşıyor. O yüzden kendimize, partimize, milletimize, üretim kabiliyetlerimize, ordu birikimine güvenmek açısından iyimser olacağımız bir döneme girdik. İyimser olursak, tarihi fırsatı değerlendiririz."

Doğu Perinçek: Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti
New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Perinçek: "Türkiye vatan savaşından başarılarla çıkıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]