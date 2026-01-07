Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor - Son Dakika
Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor

07.01.2026 12:44
Bakan Göktaş, doğum izninin 24 hafta, babalık izninin ise 10 güne çıkarılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 10 güne çıkaracak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimize sunulmasını bekliyoruz" dedi. Göktaş, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasını içeren düzenlemenin de ay sonuna doğru Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Göktaş, doğum izinlerine ilişkin şunları söyledi:

"Torba yasamız Meclis'e geldikten sonra milletvekillerimizin değerlendirmesinde komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngörüyoruz. Tabii ki bu sürecin pek çoğunu meclisin çalışma usulüne uygun bir şekilde yürütülecek. Dolayısıyla inşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda Meclis'e önce tabii ki komisyona akabinde de genel kuruluna gelmesini öngörüyoruz. Bakanlık olarak çalışmamız tamamlandı. 16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar da otomatik olarak bu düzenlemeden tabii ki aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Babalar için de 5 günden 10 güne değiştiriyoruz. Özellikle özel sektörlerle beraber. İnşallah aile yılında, ailelerin refahı, sahadan gelen talepler doğrultusunda, bütün taraflarla da, eş güdüm içerisinde bu düzenlemeleri hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması...

Göktaş, 15 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanacağı iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"Düzenleme getirmeyi öngörüyoruz. Aynı paket kapsamında; tabii yine Meclis'teki çalışma durumuna göre tartışılacak. 15 yaş olarak öngörüyoruz ama bu, milletvekillerimizin değerlendirmesine bağlı. Biz 1,5 senedir bu konuları çalışıyoruz. Dünyada, biliyorsunuz, şu anda ilk yasaklayan ülke Avustralya; 16 yaş altı için. Benzer şekilde Avrupa'da pek çok ülke şu anda benzer düzenlemeleri hayata geçirdi. İngiltere, benzer bir çalışmayı gündemine aldı. Amerika'da da bazı eyaletler bunu gündemine aldı. Aslında dünyada pek çok ülkenin, çocuklarımızı korumak adına benzer adımlar attığını görüyoruz. Maalesef sosyal medyada çocuklarımız pek çok olumsuz içeriğe maruz kalabiliyor. Onların fiziksel, psikolojik ve zihinsel gelişimlerine mani olan pek çok içerikle karşı karşıyalar. Dolayısıyla burada sosyal medya yapımcılarına da yükümlülükler getiriyoruz; çocuklarımızı korumak adına önlem almalarını öngörüyoruz. Biz bir buçuk senedir akademisyenlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ailelerimizle bu konuda çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

