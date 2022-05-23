Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden - Son Dakika
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Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden

23.05.2022 14:45
Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde eşinin 3'üncü çocuklarını dünyaya getirdiği Erhan Özdemir (32), doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde eşinin 3'üncü çocuklarını dünyaya getirdiği Erhan Özdemir (32), doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu.

Gökçeada Devlet Hastanesi'nde Şöhret Özdemir (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

İlçede serbest meslekle ulaşan bebeğin babası, Erhan Özdemir doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı K.Y. ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.Bebeğin tedavisinin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde devam ettiğini belirten Özdemir, "Eşimin doğum sancıları başladı. Gökçeada Devlet Hastanesi'nde gittiğimiz doktor izne ayrılmıştı. Onun yerine gelen Dr. K.Y.'ye muayene olduk. Sonra eşimi doğuma aldılar. Doğum sırasında doktor, çocuğu boynundan tutup hırpalıyor. Köprücük kemiği kırılmış. Çocuğumuz doğar doğmaz entübe edildi. Göbeğini kesip, o şekilde bırakarak normal muayenesine gitmiş doktor. Sonrasında bebeğimiz helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi. Hastanede yatıyor ve durumunun stabil olduğu söyleniyor. CİMER'e ve savcılığa başvurdum. Ailece zor durumdayız. Eşim psikolojik açıdan zor durumda. Nerede bir çocuk görse ağlıyor. Gece bile uyanıp kendi kendine ağlıyor. Bu durumları yaşadığımız için çocuğumuza daha isim bile koyamadık" dedi.

Olayın ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.


Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden
Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden
Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden
Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden
YORUMLAR
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TTB'nin 'niteliksiz doktor' uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı TTB'nin 'niteliksiz doktor' uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı Karnından 3 kiloluk kitle çıkartıldı Karnından 3 kiloluk kitle çıkartıldı
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Çanakkale, Hastane, Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden - Son Dakika


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