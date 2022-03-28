Doktorlardan tüp mide ameliyatı sonrası "kilo" uyarısı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Aras, tüp mide ameliyatlarının yüzde 10 ila 20'sinde hastaların tekrar kilo alabildiğini, bu durumlarda yeniden cerrahi müdahale yapılması gerektiğini belirtti.

Aras, Van'ın yanı sıra çevre illerden ve komşu ülkelerden gelen, gösterdikleri çaba ve uyguladıkları diyetlere rağmen kilo veremeyenlere tüp mide ameliyatlarını başarıyla yaptıklarını söyledi.

Obezitenin, vücutta anormal yağ birikmesiyle seyreden ve tıbbi olarak kanıtlanmış bir hastalık olduğunu ifade eden Aras, yaptıkları tüp mide ameliyatı sayesinde birçok hastanın fazla kilolarından kurtulduğunu aktardı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında obezite sıklığının en çok görüldüğü ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu an yaklaşık 8 milyon kişinin ameliyat endikasyonu var. Merkezimizde tüp mide ameliyatları yapılıyor. Endikasyona göre farklı ameliyatlar da yapıyoruz. Kimi hastalar obezite ameliyatlarının ardından hedeflenen kiloya ulaşamayabiliyor. Yapılan tüp mide ameliyatlarının yüzde 10 ila 20'sinde hastalar tekrar kilo alabiliyor. Böyle durumlarda yeniden cerrahi yöntemle ameliyatların yapılması gerekiyor. İstanbul'dan gelen ve daha önce obezite ameliyatı geçirmiş fakat tekrardan kilo almaya başlayan 2 hastaya revizyon cerrahisi işlemi uyguladık. Bu işlemler normalden farklıdır. Normalde komplikasyon oranı 1 ise revizyon cerrahisi yaptığımız durumlarda bu komplikasyon oranı 4 katına kadar çıkabilmektedir. Ameliyat daha uzun sürebiliyor. Hastalar artık büyük merkezlerden, İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan Van'a tedavi olmaya geliyor. Bu durum bizim için gurur vericidir."