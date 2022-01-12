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Dokuz Eylül Üniversitesinden sağlık teknolojilerinde kümelenme projesi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesinden sağlık teknolojilerinde kümelenme projesi

12.01.2022 10:39
Dokuz Eylül Üniversitesinden sağlık teknolojilerinde kümelenme projesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde oluşturulacak sağlık kümelenmesinin, üniversite-sanayi-kamu iş birliğiyle büyük bir ihracat potansiyeline hizmet etmesini beklediklerini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde oluşturulacak sağlık kümelenmesinin, üniversite-sanayi-kamu iş birliğiyle büyük bir ihracat potansiyeline hizmet etmesini beklediklerini belirtti.

Üniversiteden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı UR-GE Destek Programı kapsamında onaylanan Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nin (SURGE) tanıtımı gerçekleştirildi.

Üniversitenin 15. Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Rektör Prof. Dr. Hükhet Hotar'ın yanı sıra çevrim içi olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci de katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Yardımcısı Birinci, DEÜ'nün, Türkiye'nin sayılı araştırma üniversitelerinden olduğunu kaydederek küresel salgında Ar-Ge ve Ur-Ge süreçlerinin öneminin görüldüğünü belirtti.

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı DEPARK'ın ne kadar stratejik bir yatırım olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Birinci, " İzmir'de sağlık sektöründe küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerimizin gelişmesine öncülük eden, üniversite-sanayi-kamu iş birliğiyle şekillenen, büyük bir ihracat potansiyeline hizmet etmesini beklediğimiz sağlık kümelenmesinin, son derece güçlü bir misyonu üstleneceğini düşünüyorum. Buradan çıkacak firmalar, oluşacak projeler, inovasyon çalışmaları ülkemize değer katacak." açıklamasında bulundu.

Sağlık Vadisi oluşturma hedefi

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise kümelenme projesinin DEPARK yürütücülüğünde, Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrileri Derneği (DUSED) iş birliğinde hayata geçirildiğini bildirdi.

Sağlık alanında ciddi yatırımlara ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Hotar, ilaç, biyoteknoloji, medikal, implant gibi endüstrilerin üniversite bünyesinde bir araya geldiği bir kümelenme modelini hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

DEPARK'ın imkanları kullanılarak oluşturulacak kümelenmenin sektörü üretim ve ihracatta bir üst lige taşıyacağına inandıklarını bildiren Hotar, şunları kaydetti:

"DEPARK'ın teknolojinin üretildiği silikon vadisi gibi Sağlık Vadisi'nin ve kümelenmenin merkezi olmasını hedefliyoruz. Bu modelde fikrin teknolojiden patentlenmesine ve üretim aşamasına getirilmesine kadar her türlü destek verilecek. Sağlık Vadisi'nin kurulmasında ihtiyaç duyulacak fiziki yatırımları gerçekleştirmeye de hazırız. Projenin hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise projenin sağlık alanındaki yenilikçi fikirlerin inovasyona dönüşmesine ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite, İhracat, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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