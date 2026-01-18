Dolandırıcılara Büyük Çöküş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda 3'üncü şahıslar üzerinden şirket kurarak piyasaya karşılıksız çek aktırıp 9 vatandaşı 20 milyon lira dolandıran 12 kişi tutuklandı.

Ankara'da dolandırıcılar 3'üncü şahısla üzerine şirket kurup bu kurulan şirketlerin Findex ve kredi puanlarını artırarak piyasaya sürdükleri karşılıksız çek sürdü. Hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşların üzerine kurdukları şirketlere milyonlarca lira para aktararak şirketin gelirini yüksek gösterdiler. Dolandırıcılar, bu yöntemle piyasadan şirketler adına çek karşılığı alışveriş yaptı. Şahıslar, piyasadan topladıkları ürünlerin ödemelerini çek ile yaptıkları öğrenildi. Mağdurlar şirketleri araştırdıklarında yüksek kredi puanı gözüktüğü için şirketin ödeme yapabileceğine inandı. Alışveriş sonrası aldıkları çekin vadesi geldiğinde ödeme alabilmek için bankaya giden mağdurlar çekin ödemesinin yapılmadığını, karşılıksız çıktığını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan şahıslar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Bu yöntemle piyasaya sahte çek süren toplam 12 şirket tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dolandırıcıların fason şirket kurarak 9 vatandaşı toplamda 20 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından vatandaşları dolandıran 14 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA