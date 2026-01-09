Dolar/TL 43,1340'tan İşlem Görüyor - Son Dakika
Ekonomi

Dolar/TL 43,1340'tan İşlem Görüyor

09.01.2026 10:16
Dolar/TL, avro ve sterlin ile birlikte yükselişle güne başlarken, bugün ABD istihdam verisi izlenecek.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,1340 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0380'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,1340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,3070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 57,9720'den satılıyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeler ve jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarında ana tema olarak kalmaya devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

ABD'de bir önceki gün tahminlerin altında kalan özel sektör istihdamı verileri sonrasında, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha net bilgi sağlaması öngörülüyor.

İstihdam piyasasında zayıflama sinyallerine rağmen, para piyasalarındaki fiyatlamalar ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faizi sabit bırakacağı beklentisinin korunduğuna işaret ediyor.

Dolar endeksi 10 Aralık'tan bu yana en yükseğinde

Jeopolitik risklerin artabileceği endişeleri, Fed'in politika adımlarına yönelik tahminler ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler üzerindeki hukuksal sorgulamaların gölgesinde, dolara olan talepte artış gözlendi.

Dün, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,9 seviyesine çıktı ve yükselişini üçüncü iş gününe taşıdı. Endeks, yeni işlem gününde de 99 seviyesine yaklaşarak 10 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 98,9'da bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Almanya'da sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
