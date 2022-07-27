Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika

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