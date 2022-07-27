Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika
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Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum

27.07.2022 10:50

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,88 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yüzde 0,3 değer kazanan dolar/TL günü 17,8608'den tamamlamıştı. Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı piyasalardaki oynaklığın nedeni olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz gün yüzde 0,3 değer kazanan dolar/TL günü 17,8608'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 17,8790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,36 artışla 18,1350'den, sterlin/TL yüzde 0,13 artışla 21,5400'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 107 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 0,2 artışla 1,0140'tan alıcı buluyor.

FED'İN BUGÜNKÜ FAİZ AÇIKLAMASI ÖNCESİ OYNAKLIK SÜRÜYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisini koruyor.

ABD'DEKİ KÜÇÜLME RİSKİ

ABD'de artan resesyon endişelerinin tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeye devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu durumun dolar talebinin güçlü kalmasında etkili olduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum - Son Dakika
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