Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum... - Son Dakika
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Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...

12.08.2022 10:59

Dün piyasalardaki kapanışını 17,94 seviyesinden yapan dolar/TL, haftanın son gününe yükselişle başlamasının arından piyasalarda 17,96 seviyesinden satın alınıyor. Ekonomistler, Fed yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 17,94'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,96'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,49'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 21,87'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 104,6 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından bugün 105'in hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,2 azalışla 1,0290'dan işlem görüyor.

ABD'de temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artmasının ardından dün de Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,8 artarak tahminlerinin gerisinde kaldı.

FAİZ ARTIŞI GÜNDEMDE

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi. Yatırımcıların, verilerin Fed'in "şahin" duruşunu etkileyip etkilemeyeceğini anlamaya çalıştığına işaret eden analistler, mevcut fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artırımına gitmesinin beklendiğini, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Analistler, merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ve açıklanan her türlü verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, veri gündeminde bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum... - Son Dakika
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