Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 43,6150'de İşlem Görüyor

09.02.2026 10:05
Dolar/TL, haftaya 43,6150 seviyesinden yatay başlamışken, yatırımcılar ABD verilerini bekliyor.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,6150 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,6030'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,6150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL dar bantta hareket ederek 51,7400'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 59,4390'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağını oluştururken Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanmasıyla genişleyici mali politikaların uygulanacağına yönelik beklentiler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin verilerin soğuma sinyalleri vermesi ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırırken ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin ise yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik güçlü tahminler bir miktar zayıfladı.

Analistler, açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yatırımcıların söz konusu verilerde Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

