Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,4960 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 43,4700'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,4960'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 51,4340'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 59,6020'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de fabrika faaliyetlerinin talep kaynaklı güçlenmeye işaret etmesi, ülke ekonomisine yönelik güveni kısmen desteklerken varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini açıkladı.

Yurt içinde ise enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.