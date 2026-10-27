Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi

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Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi
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Haiti'de giderek derinleşen güvenlik krizi üzerine Dominik Cumhuriyeti, sınır hattına iki ek askeri birlik gönderdi. Devlet Başkanı Luis Abinader, halihazırda yaklaşık 11 bin askerin görev yaptığı bölgeye ağır silahlar ve topçu sistemlerinin de sevk edildiğini açıkladı. Haiti'de ise silahlı çeteler tarafından kaçırıldığı bildirilen 4 El Salvadorlu askeri teknisyenden hâlâ haber alınamazken bulunan insan kalıntılarının kayıp askerlere ait olup olmadığı araştırılıyor.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Haiti'de yaşanan güvenlik krizi nedeniyle ülkenin güney sınırına 2 ek askeri birlik gönderildiğini bildirdi.

Diario Libre gazetesinin haberine göre Abinader, Haiti'deki gelişmelerin Dominik Cumhuriyeti'ne olası etkilerini değerlendirmek amacıyla Savunma ve Dışişleri bakanlıklarıyla toplantı yapacağını belirtti.

AĞIR EKİPMAN VE TOPÇU SİSTEMLERİ DE SEVK EDİLDİ

Sınır güvenliğini artırdıklarını dile getiren Abinader, bölgede daha önce yaklaşık 11 bin askerin görev yaptığını ve son iki takviyeyle askeri varlığın güçlendirildiğini ifade etti. Abinader, söz konusu birliklere ek ağır ekipman ve topçu sistemlerinin de sınıra sevk edildiğini kaydetti.

Abinader, hükümetin Haiti'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını vurguladı.

Bu arada Haiti'de devam eden güvenlik krizinde, başkent Port-au-Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets bölgesinde 18 Ekim'de görev yapan 4 El Salvadorlu askeri teknisyenden haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi

HAİTİ'DEKİ ÇETE ŞİDDETİ

El Salvador Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve Haiti'deki uluslararası misyon kapsamında bulunan teknisyenlerin, zırhlı araçlarıyla üslerine dönerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, teknisyenlerin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını vurgulayarak kurtarılmaları için operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

Haiti'deki çete şiddetiyle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Çete Bastırma Gücü (GSF), insani bir kuruluş aracılığıyla bazı insan kalıntılarının kendilerine ulaştırıldığını, ancak bunların kayıp teknisyenlere ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını duyurmuştu.

Dominik CumhuriyetiEl SalvadorGüncelDünyaHaitiSon Dakika

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SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti, Haiti sınırına 2 ek askeri birlik gönderdi - Son Dakika
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