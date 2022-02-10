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Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika

Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü

10.02.2022 20:43

Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü Köy imamı elinde termosla kar nedeniyle yolda kalanlara çay dağıtıyor Köy imamının örnek davranışı tıklanma rekorları kırdı Afyonkarahisa'ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda...

Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü

Köy imamı elinde termosla kar nedeniyle yolda kalanlara çay dağıtıyor

Köy imamının örnek davranışı tıklanma rekorları kırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisa'ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı.

Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden. Köy İmam Hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor. Adem Eser'in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.

Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine "Sen nereden geliyorsun" diyen şoföre, "Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyoruam. Millet zannediyor patayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz" diye konuştu.

Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü
Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü
Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü

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Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü - Son Dakika


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