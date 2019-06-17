Dora ve Kayıp Altın Şehri Filmi

Dora, hayatının büyük bölümünü ailesiyle birlikte ormanları keşfederek ve doğayla iç içe geçirmiş bir kızdır. Ancak şimdi Dora'nın önünde onu balta girmemiş ormanlardan çok daha fazla korkutan bir macera vardır ve bu maceradan kaçma şansı yoktur. Artık liseye gitmek zorundadır. Her zaman bir kaşifin ruhunu taşıyan genç Dora hızla kendine arkadaşlar bulur. En yakın arkadaşı olan maymun Boots, Diego ve bir grup ayak takımı kısa sürede Dora'nın en yakın arkadaşı olur. Yeni arkadaş grubu, genç Dora'nın ailesini kurtarmak ve kayıp İnka uygarlığının arkasındaki tahmin edilemez gizemi çözmek için rengarenk bir maceraya atılırlar.
Filmin başrolünde Transformers: Son Şövalye ve Sicario film
lerinde boy gösteren Isabela Moner yer alıyor. 17 yaşındaki güzel oyuncuya kadroda Meksika
'nın en tanınan yıldızlarından Eugenio Derbez, genç yetenek Micke Moreno, Nicholas Coombe, Madeleine Madden, Temuera Morrison ve Akademi ödülü adayı Adriana Barraza eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda 11 kez Emmy ödülüne ve dört kez BAFTA ödülüne adaylık kazanan James Bobin
oturuyor. Yönetmen:
James BobinSenaryo:
Tom Wheeler, Matthew Robinson, Nicholas StollerOyuncular:
Isabela Moner, Eva Longoria
, Michael Peña, Q'orianka Kilcher, Temuera Morrison, Eugenio Derbez, Madeleine Madden, Jeffrey Wahlberg, Adriana Barraza, Christopher Kirby
, Malachi Barton, Natasa Ristic, Pia Miller
, Isela Vega, Nicholas Coombe, Alice Lanesbury, Ken Watanabe
, Amber Powson, Joey Vieira, Arthur Costa, Madelyn Miranda, Bianca Wallace, Darcy Worthington, Jason Virgil, Elizabeth Xu, Jace Fleming, Rob Schyff, Shaun Barry, Emily Bell, Sean Edward Frazer Filmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Dora the ExplorerYapımcı Firma: Nickelodeon
MoviesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Avustralya
, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
09.08.2019Dora ve Kayıp Altın Şehri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.