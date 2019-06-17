Son Dakika Haberleri: Dora ve Kayıp Altın Şehri Filmi
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Dora ve Kayıp Altın Şehri Filmi

1 saat önce

Dora ve Kayıp Altın Şehri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dora ve Kayıp Altın Şehri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Dora, hayatının büyük bölümünü ailesiyle birlikte ormanları keşfederek ve doğayla iç içe geçirmiş bir kızdır. Ancak şimdi Dora'nın önünde onu balta girmemiş ormanlardan çok daha fazla korkutan bir macera vardır ve bu maceradan kaçma şansı yoktur. Artık liseye gitmek zorundadır. Her zaman bir kaşifin ruhunu taşıyan genç Dora hızla kendine arkadaşlar bulur. En yakın arkadaşı olan maymun Boots, Diego ve bir grup ayak takımı kısa sürede Dora'nın en yakın arkadaşı olur. Yeni arkadaş grubu, genç Dora'nın ailesini kurtarmak ve kayıp İnka uygarlığının arkasındaki tahmin edilemez gizemi çözmek için rengarenk bir maceraya atılırlar.

Filmin başrolünde Transformers: Son Şövalye ve Sicario filmlerinde boy gösteren Isabela Moner yer alıyor. 17 yaşındaki güzel oyuncuya kadroda Meksika'nın en tanınan yıldızlarından Eugenio Derbez, genç yetenek Micke Moreno, Nicholas Coombe, Madeleine Madden, Temuera Morrison ve Akademi ödülü adayı Adriana Barraza eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda 11 kez Emmy ödülüne ve dört kez BAFTA ödülüne adaylık kazanan James Bobin oturuyor.


Yönetmen: James Bobin
Senaryo: Tom Wheeler, Matthew Robinson, Nicholas Stoller
Oyuncular: Isabela Moner, Eva Longoria, Michael Peña, Q'orianka Kilcher, Temuera Morrison, Eugenio Derbez, Madeleine Madden, Jeffrey Wahlberg, Adriana Barraza, Christopher Kirby, Malachi Barton, Natasa Ristic, Pia Miller, Isela Vega, Nicholas Coombe, Alice Lanesbury, Ken Watanabe, Amber Powson, Joey Vieira, Arthur Costa, Madelyn Miranda, Bianca Wallace, Darcy Worthington, Jason Virgil, Elizabeth Xu, Jace Fleming, Rob Schyff, Shaun Barry, Emily Bell, Sean Edward Frazer
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Dora the Explorer
Yapımcı Firma: Nickelodeon Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
James Bobin, Yönetmen, Türkiye, Sinema
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