Dört İlde Kar Yağışıyla Ulaşım Kesildi

10.01.2026 11:29
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar nedeniyle 1011 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, ekipler çalışıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1011 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 405 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu ilçesinde yolun buzlanması nedeniyle kayganlaşan yolda, ambulans kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Başkale ilçesinde belediye ekipleri, kaldırım ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

Erciş ilçesinde ise soğuk hava yerini kara bıraktı, aralıkla devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Hakkari

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, vatandaş ve esnaf iş yerleri ve evlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 353 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, gece boyunca Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarının farklı noktalarında düşen çığları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Söz konusu yolları ulaşıma açan ekipler, çığlar nedeniyle Yeni Köprü mevkisinde mahsur kalan araçların geçişini sağladı.

Ekipler, iki yolda da genişletme çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki 111 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için kapalı köy yollarını kısa sürede kardan temizleyeceklerini kaydetti.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Muş

Kentte etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışının ardından vatandaşlar, araçlarındaki ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde 142 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını bildiren Yentür, acil durumlar için de bir ekibin hazır bekletildiğini ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

