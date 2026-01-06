Dörtyol'da Fırın Denetimi - Son Dakika
Dörtyol'da Fırın Denetimi

06.01.2026 16:16
Zabıta ekipleri, Dörtyol'daki fırınları denetleyerek hijyen ve gramaj standartlarını kontrol etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.

Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetlendi.

İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

Ekipler, hijyen ve gramaj standartlarına uymayan 4 fırın hakkında tutanak tuttu.

Kaynak: AA

