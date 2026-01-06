Dörtyol'da Fırın Denetimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetlendi.
İş yerlerinin hijyen standartlarını inceleyen zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.
Ekipler, hijyen ve gramaj standartlarına uymayan 4 fırın hakkında tutanak tuttu.
