Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli İ.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
