Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti

6 saat önce

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti, System.String[]

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Bulacak, burada yaptığı konuşmada, öğretmen ile veli kaynaşmasının önemine dikkat çekti.

İdarecilerin ve öğretmenlerin zaman zaman velileri ziyarete gitmesi gerektiğini belirten Bulacak, "Öğrencinin durumu hakkında bilgilendirme yapsınlar, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunsunlar. Bu tür davranışlar çocuğun eğitiminde de önemli başarılara yol açmaktadır. Öğrenci, veli ve öğretmen kaynaşması önemlidir." dedi.

Bulacak, okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi konusunda da yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Ziyarete Kaymakam Bulacak'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da eşlik etti.

Murat Bulacak, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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