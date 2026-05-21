Dorukhan Büyükışık dosyası kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

21.05.2026 08:24
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni delillerle ilgili 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiğini, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı şekilde gittiklerini, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Bakan Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

Soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanlığına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Cinayet, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
