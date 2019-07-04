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Döşemealtı'nın altın pedalları Türkiye şampiyonu

1 saat önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen yarışlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet takımı sporcularını ağırladı.

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Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen yarışlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet takımı sporcularını ağırladı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet takımı 27-30 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılan Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Yol Yarışları Şampiyonası Yıldız Bayanlar kategorisinde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Döşemealtı Belediyesi sporcusu Yaren Sari 1'nci gün Yıldız Bayanlar kategorisi zamana karşı (TT) yarışlarında Türkiye Şampiyonu, aynı gün Elit Bayanlar kategorisinde yarışan Keziban Koyun ise Türkiye ikincisi oldu. İkinci gün ise Yıldız bayanlar kategorisinde Yaren Sarı Türkiye ikincisi, Elit Bayanlarda Keziban Koyun ise Türkiye Şampiyonu oldu.

2 altın 2 gümüş toplam 4 madalya ile takım halinde şampiyonluğa ulaşan Bisiklet takımı sporcularının başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Sizlerin başarılarını gördükçe gençlere yatırım yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kısıtlı imkanlarla önemli işlere imza atan başta hocamız Yusuf Ezirgan olmak üzere tüm gençlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:46 Kaynak: İHA
Döşemealtı, Türkiye, Konya, Güncel
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