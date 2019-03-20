Son Dakika Haberleri: DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de Seçim Ofisini Açtı

DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de Seçim Ofisini Açtı

29 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısı açıklamalarına ilişkin, "Bu tür meselelerde hangi fikre sahip olunursa olunsun, ortak bir paydada, ortak hissiyatta değerlendirmeler yapılır.

DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de Seçim Ofisini Açtı, System.String[]
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısı açıklamalarına ilişkin, "Bu tür meselelerde hangi fikre sahip olunursa olunsun, ortak bir paydada, ortak hissiyatta değerlendirmeler yapılır. Eğer bu acıların üzerine söylenmişse, söylenecek sözler değil." dedi.

Uysal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Düzce'de, partisinin belediye başkan adayı Yusuf Kadıoğlu'nun, İstanbul Caddesi'ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu belirten Uysal, "En nihayetinde hak yerini bulacaktır. Yeter ki vatandaşımızın sesi olabilelim, vatandaşımızın önüne makul çözümleri, makul kadroları ortaya koyabilelim." diye konuştu.

Uysal, seçimlerin hayırlar getirmesini temenni ederek Yusuf Kadıoğlu için destek istedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Yeni Zellanda'da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Uysal, "Üzülüyoruz, bu tür katliamlara pek çok yerde şahit olduk. Bu tür meselelerde hangi fikre sahip olunursa olunsun, ortak bir paydada, ortak hissiyatta değerlendirmeler yapılır. Bu manada, eğer bu sözler bu acıların üzerine söylenmişse, söylenecek sözler değil. Farklı zeminlerde elbette başka değerlendirmeler yapılar ama böyle bir katliamla karşı karşıya iken, bu acıyı dindirmemiz gerekirken çok daha dikkatli değerlendirmeler yapmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:36 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce, Demokrat Parti, Uysal, Güncel
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