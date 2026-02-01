Drift Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
Drift Atan Sürücü Yakalandı

01.02.2026 23:16
İstanbul'da 300 km/s hızla drift atan sürücüye ceza uygulanacak. İçişleri Bakanı bilgileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan ve drift atan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği Yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aşırı hız yapan ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.N. isimli sürücünün yakalandığını belirtti.

Otoyol Jandarması tarafından sürücü hakkında TCK'nın 179. maddesinden adli işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, drift atan sürücüye, 140 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin lira idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahının hız sınırı 140 kilometre olmasına rağmen bu otomobil 300 kilometrenin üzerinde hız yapmaktadır) Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz, gereğini yaparız."

Kaynak: AA

