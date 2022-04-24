DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN LİRA CEZA

24.04.2022 11:28

KONYA'da otomobiliyle drif yapan sürücü Mustafa G.'ye 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da yine 2 ay süreyle trafikten men edildi.

KONYA'da otomobiliyle drif yapan sürücü Mustafa G.'ye 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da yine 2 ay süreyle trafikten men edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, bir sürücünün otomobiyle drif yaptığı ana ait videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Polis, aracı Mustafa G.'nin kullandığını belirledi. Ardından sürücü Mustafa G., Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde yakalandı. Sürücü Mustafa G.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da yine 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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