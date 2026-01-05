Dronla Yakalanan Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Dronla Yakalanan Sürücüye Ceza

Dronla Yakalanan Sürücüye Ceza
05.01.2026 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de dronla tespit edilen sürücüye 3 bin 965 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de yapılan trafik denetiminde, uygulamadan kaçmak isteyen bir sürücü dronla tespit edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye 3 bin 965 lira ceza kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında polis kontrolünü fark eden İ.K. isimli sürücü, uygulama noktasına girmemek için yol kenarında bekledi. Bir süre sonra geri manevra yaparak güzergahını değiştirmeye çalışan sürücünün bu hareketleri, dron kamerasıyla kayda alındı.

Dronla tespit edilen araç, ekiplerce kısa sürede durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın, zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve muayene süresinin geçtiği belirlendi. İhlaller nedeniyle sürücüye toplam 3 bin 965 lira idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Dronla Yakalanan Sürücüye Ceza - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:10:20. #7.11#
SON DAKİKA: Dronla Yakalanan Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.