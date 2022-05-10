DSÖ'den Etiyopya ve Eritre'ye "Tigray'daki kuşatmayı kaldırın" çağrısı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Etiyopya ve Eritre'ye çağrı yaparak, Tigray bölgesindeki kuşatmayı kaldırmalarını istedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray'daki insani duruma dikkati çekti.

Ghebreyesus, "Etiyopya ve Eritre hükümetlerinden Tigray'daki kuşatmayı hemen sonlandırmalarını ve barış için çabalamalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Tigray'da sağlık sisteminin çöktüğüne işaret eden Ghebreyesus, insanların açlıktan ölmeye başladığını belirtti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.