Son Dakika Haberleri: DSP Lideri Önder Aksakal'dan Vefa Örneği

DSP Lideri Önder Aksakal'dan Vefa Örneği

1 saat önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Edremit, Burhaniye ve Bandırma'da seçim bürolarının açılışını yapmak üzere Ayvalık'a geldi.

DSP Lideri Önder Aksakal'dan Vefa Örneği, System.String[]
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Edremit, Burhaniye ve Bandırma'da seçim bürolarının açılışını yapmak üzere Ayvalık'a geldi. Aksakal, gazeteci Ömür Bir'i de ziyaret etti.

Manisa'daki seçim çalışmalarının ardından Edremit'e giderken, beraberinde bulunan DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tamer Kamber ile Ayvalık'a geçen DSP Lideri Aksakal, duayen gazeteci Ömür Bir'e de kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber'in kadim dostu olan gazeteci Ömür Bir ile birkaç dakikalığına da olsa sohbet etme imkanı bulan Önder Aksakal, daha sonra muhabirimize yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde sandıktan DSP'li adayların çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında DSP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in dürüstlüğünü şiar edinen adaylarla seçime girdiklerini kaydeden Önder Aksakal, Türkiye'de medyanın adil davranmadığını ve bu yüzden de seslerini duyurabilmekte zorlandıklarını ifade etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:25 Kaynak: İHA

Edremit, Ayvalık, Aksakal, Dsp, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:42:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP Lideri Önder Aksakal'dan Vefa Örneği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]