Son Dakika Haberleri: Dudullu'da Oto Yangını Sonrası Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Dudullu'da Oto Yangını Sonrası Vatandaşlar Sokağa Döküldü

1 saat önce

Dudullu'da oto yangını sonrası vatandaşlar sokağa döküldüİSTANBUL - Ümraniye'de 7 katlı binanın bahçesinde park halinde olan 2 araç aniden yanmaya başladı.

Dudullu'da oto yangını sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Ümraniye'de 7 katlı binanın bahçesinde park halinde olan 2 araç aniden yanmaya başladı. Binada oturanlar büyük panik yaşarken, alevlerin binaya ve hemen yan taraftaki gecekonduya sıçramaması sayesinde büyük bir faciadan dönüldü. Yangın nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Ümraniye'deki Yukarıdudullu Mahallesi Nevruz Sokak'ta park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede hafif ticari aracın hemen arkasında bulunan kamyonete de sıçradı. 7 katlı bir apartmanın hemen yanında iki aracın birlikte yanmaya başlaması üzerine binadaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Binada ve sokakta oturan aileler panikle kendilerini sokağa atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması bir süre daha devam etti.
Olay sırasında apartmanda olduğunu belirten bir vatandaş, "Öndeki araç şase yapmış. Araçlar oraya yeni bırakılmış. Binada çok insan vardı. Apartman 7 katlı. Hemen itfaiyeye haber verildi" diye konuştu.
Araçların her ikisinin de sahibi olan Hasan Erol, "Yangın neden çıkmış bilmiyorum. Ben yoldaydım, aradılar hemen döndüm geldim. Araçların ikisi de benim" dedi.
Öte yandan, binadan çıkan yaşlı kadının yaşadığı şok kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

Araç, Ümraniye, Dudullu, 3. Sayfa
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